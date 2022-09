Un amor ‘especial’ basado en las ‘simples cosas’

“Mi mamá conoció a mi suegra en un parque de El Golf, así mismo conocí a Andre. Invitarla a comer helado fue el primer plan que le propuse”, rememoró Mateo sobre cómo conoció a su enamorada.

A Rebolledo Lavalle, Andre, como le dice con cariño, le gustó desde el primer momento. Sin embargo, esa primera salida se vio interrumpida por su familia. “Mi papá llegó e invitó a varios familiares y me interrumpieron la primera cena. Pero, la gocé mucho con ella”.

Por su parte, a Andre también la flechó Cupido desde un comienzo, y todo quedó sellado con un beso.

“Él me agarró de la mano y me abrazó, me gustó mucho. Yo estaba sonriente, disfruté mucho ese momento”.

Mateo Alberto no desaprovechó la oportunidad, y el 18 de marzo, día del cumpleaños de él, le pidió a Andrea Carolina que aceptara ser su novio. Ella, en las mieles del amor, no lo dudó. La respuesta que hizo sonreír a ambos fue un “SÍ” en mayúsculas.

Desde entonces las salidas se volvieron constantes. Compartir las cosas en común los ha ido uniendo. El cine ha sido uno de esos puntos de encuentro en el que ambos se sienten plenos.

A Andre le gustan más las películas de Harry Potter, las de princesas, Blancanieves, Cenicienta, Mulan, aunque también están entre sus preferidas, Titanic y Scooby Doo.

En cambio, a Mateo le encantan las románticas como La La Land o Coco, que para él “es como la vida y la muerte de cualquier cosa y así uno puede recordar todo desde el corazón”.