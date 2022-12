Twitter suspende cuentas de periodistas que han estado reportando sobre Musk

Los periodistas trabajan para medios como The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America.

Algunos de ellos, como el reportero de tecnología de The New York Times Ryan Mac, habían publicado historias recientemente sobre la suspensión de otra cuenta: la que utilizaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Elon Musk, que es dueño de Twitter desde finales de octubre.

El propio Musk había prometido anteriormente que no suspendería esa cuenta por su "compromiso con la libertad de expresión", pero este miércoles Twitter cambió sus reglas y prohibió compartir información sobre "la ubicación de personas en tiempo real".

Aunque Twitter no ha hecho ningún comentario oficial todavía sobre las suspensiones de periodistas, la nueva jefa de Confianza y Seguridad de la compañía, Ella Irwin, aseguró hoy a un reportero de The Verge que suspenderán "cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo".