Trespalacios regresa con su ‘Nota bacana’ en el José Consuegra Higgins

Víctor Hugo Trespalacios, ahora luce una larga cola que se dejó crecer en pandemia, un look del cual se ríe porque dice que si se pone un sombrero vueltia’o como el que trajo a la redacción de EL HERALDO logra disimular su calvicie, sin embargo, la mentira se derrumba cuando se lo quita, ya que como él mismo expresa su “frente ocupa la mitad de la cabeza”.

Lo que no cambia en él es su sentido del humor y esa forma de ver la vida cargada de entusiasmo ante cualquier adversidad. Confiesa que no está metido actualmente en ningún rodaje, pero que con seguridad su mejor papel será el próximo que consiga. “Vivo sin afanes, me siento tranquilo y para el que crea que no estoy actuando solo porque no me ve en televisión está muy equivocado porque vengo haciendo mucho teatro”.

Este viernes a las 8:00 p.m. se presentará en el teatro José Consuegra Higgins, de la Universidad Simón Bolívar, con una nueva temporada de ‘La nota bacana’, show teatral que él mismo confiesa que “trae lo mismo, pero de manera diferente”.