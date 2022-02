Revelan tráiler de la serie de ‘El señor de los anillos’ en el Super Bowl

Amazon Studios aprovechó la audiencia millonaria que congrega la Super Bowl en EE.UU. para estrenar el primer 'teaser' tráiler de la esperada serie "Lord of the Rings: The Rings of Power" (El señor de los anillos: los anillos de poder).

El avance ('teaser' en inglés) de 60 segundos es el primer aperitivo de esta ficción, codirigida por el español J.A Bayona, sobre el universo fantástico creado por J.R.R. Tolkie, que se estrenará en todo el mundo el próximo 2 septiembre en Amazon Prime Video.

"Antes del Rey, antes de la comunidad, antes del anillo: Una nueva leyenda comienza este otoño", es el único mensaje que desvela el vídeo.

El avance muestra los impresionantes escenarios de la serie, dotada de una ambientación muy similar a la trilogía de películas.