“Soy muy buena siendo una chica mala”: Jameela Jamil

Héroes y villanos, una antítesis infaltable. “Es Loki. La interpretación de Tom Hiddleston es perfecta. Honestamente, es perfecto y también creo que Tom en pantalla y fuera de pantalla es la perfecta estrella de Marvel porque le encanta tanto el personaje que se preocupa literalmente por cada detalle de Loki. Tan icónico. Y yo, simplemente amo a Tom Hiddleston y creo que es el ejemplo perfecto de cómo debe ser cualquier estrella de Marvel. Es tan apasionado. Es como si estuviera interpretando a Shakespeare cuando está en el escenario. Se lo toma muy en serio y, como fanática de Marvel, lo aprecio mucho porque nunca nos hace sentir tontos por amarlo tanto”, reveló en conversación con esta Casa Editorial.

No obstante, ¿Qué sería del Hombre Araña sin El Duende Verde, de Los Cuatro Fantásticos sin el Doctor Doom o el profesor X sin Magneto? Pues así, cada villano necesita una contraparte en el bien, un salvador que lo inspire a dañar, un benefactor que lo lleve al mal.

Por eso, sin muchas sorpresas, Jameela también confesó cuál es su héroe favorito, o heroína más bien y, sin desentonar, admitió: “es She-Hulk”.

“Creo que es graciosa y es genial. Y eso me encanta. Ella no quería el trabajo de heroína y creo que eso es asombroso. Me sentí increíblemente agradecida por hacer parte de su show por su historia de fondo y además porque el guión es tan bueno. Jessica Gao es una gran escritora y escribió algo que fue tan inteligente y tan fresco, cuenta tantas historias importantes entretejidas en esta brillante comedia de acción”, agregó a sus declaraciones.