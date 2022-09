Sofía Vergara: así se veía la actriz cuando tenía 14 años

“Tengo este acento y pagué un montón de dinero para quitármelo cuando no entendía por qué Penélope Cruz o Salma Hayek no lo habían hecho, pero no funcionó”, confesó con sinceridad la artista para un medio internacional.

La también productora no ha tenido un camino fácil en la industria, pero ha utilizado su perseverancia y talento para lograr lo que quiere. Ante las vicisitudes de la salud, por ejemplo, Sofía tuvo que enfrentarse a un cáncer de tiroides que la hizo ser aún más cuidadosa sobre lo que permite entrar en su cuerpo.

La actriz acostumbra, en sus redes sociales, a poner varios ‘TBT’ sobre su juventud que siempre conmociona a sus seguidores por su natural belleza latina y su deslumbrante personalidad.