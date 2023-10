Simone Mua, el chef de las estrellas

Pero todo esto no cobró sentido hasta que tuvo 14 años, si bien en Italia la vida profesional para algunos oficios comienza muy pronto, para Simone arrancó por culpa de un castigo, en el cual la tarea a cumplir era entrar a trabajar en cocina.

“Fijate que ese castigo que me puso mi papá me marcó el destino de la vida, yo cocinaba un poco en casa por lo que veía de los mayores, pero el estar dentro del restaurante fue muy exigente y me hizo aprender mucho, descubrí las pasiones y el estrés de la cocina, pero me sentí yo, y decidí quedarme y perfeccionarme”.

Alejado de tener una infancia normal ya que pasaba los días como ayudante en la cocina, Simone tenía como reto permanente superarse así mismo, tomándolo como un reto personal en el que incluso duraba 14 horas diarias trabajando.

“En ese momento estaba en un restaurante de mariscos muy prestigioso en Milán y las jornadas eran intensas, pero me gustaba estar ahí, para mi era un placer”.