“Si no existiera el fútbol, Berthica ya se hubiera muerto”

Y es que la barranquillera asegura que sus dos hijos del fútbol son Iván René Valenciano y Víctor Pacheco, que su equipo favorito europeo es el Real Madrid, su jugar favorito es Cristiano Ronaldo y que además siente un amor profundo por la selección de Brasil.

“Quiero mucho a Brasil porque cuando a mí me llevan a conocer al Junior el primer técnico que tuvo era un brasileño y varios jugadores eran brasileños como Pepe Romeiro, Quarentinha y ‘Dida’, que es lo mejor que yo he visto en mi vida, como futbolista no hay otro igual, Pelé lo remplazó a él y él se vino a jugar acá”, expresó la periodista.