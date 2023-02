RBD lanzó S.H.E.A, la canción con la que regresará a los escenarios

Son miles de fans de diferentes generaciones los que esperan volver a ver al grupo reunido, a excepción de Alfonso Herrera. quien decidió tomar su camino por la actuación y alejarse un poco de la música.

En Colombia está la ilusión latente para que RBD no solo haga conciertos en Medellín, sino en otras ciudades como Barranquilla, Cali, Bogotá, y otras. Incluso en la capital del Atlántico el empresario y director de operaciones de Tecnoglass, Christian Daes Abuchaibe generó expectativa al decir que traerá a la banda. “Aclárame, ese píntamela que yo la coloreo, ¿traes a RBD a Barranquilla o no?”, preguntó el seguidor, a lo que el empresario le respondió “sí”.

Vale mencionar que la última vez que el grupo mexicano pisó tierras colombianas para un concierto fue el 11 de diciembre de 2007. Lo hizo en el marco de ‘El básico 40 de Navidad’, organizado por la emisora Los 40 Principales.

El show, con fines benéficos, fue organizado por Alberto Marchena JR., quien en conversación con EL HERALDO indicó que “ya habían venido dos veces, acababan de publicar su último álbum de estudio y yo hacía este evento en el que la gente para entrar tenía que donar un juguete superior a los 35 mil pesos”.

Con el juguete donado recibían dos boletas para el concierto realizado en la Plaza de Toros Santamaría de la ciudad de Bogotá. “Se me metió la idea y tras contarles que era una causa benéfica, Pedro Damián que era el encargado del grupo en México lo concretó y vinieron sin cobrar un peso. Esa vez hasta fueron a repartir los regalos a niños que permanecían en los hospitales”, agregó Marchena.

La nómina de ese evento la completaron artistas como Silvestre Dangond, Bonka, Wamba, Juan Rosel, Ilona, Isa, Gusi y Beto, Katamaran, Majua y Don Tetto.

Ahora, la expectativa aumentó con S.H.E.A, la nueva canción que lanzó Rebelde y que en parte es un mensaje a sus seguidores:la banda nunca se fue y sigue ahí. Esto porque tuvieron que pasar más de diez años para ver nuevamente reunidos a Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher von Uckermann y Christian Chávez.

“Desde febrero he vuelto a escribirte canciones”, dice parte de la canción y agrega que “un amor tan grande, no se va, no se fue” y que “siempre ha estado aquí”, razón por la que se creería que el grupo quiere hablarle a sus seguidores.