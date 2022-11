‘She Is Forum’: una igualdad que se gesta en Cartagena

Para ello, se congregaron más de 190 emprendedores, académicos, líderes sociales, y figuras del sector público y privado en el Hotel Hilton.

Los asistentes son testigos de una nutrida agenda en la que participarán más de 170 speakers nacionales e internacionales de diversas industrias como: deporte, cultura, política, negocios, entre otros.

Se realizó una ceremonia de apertura en la que intervino Nadia Sánchez, Fundadora y CEO, de la Fundación She Is y She Is Global Forum; Juan David Sánchez, Director She Is Global Forum; la Coronel Elizabeth J. Hartz, Directora del Programa Mujeres, Paz y Seguridad de las Fuerzas Aéreas Sur de Estados Unidos; Valentina Espinosa Guzmán, Señorita Colombia 2021; Sofía Lopera, Tripulante del programa ‘Ella Es Astronauta; Valentina Bueno, Directora de “Con Cora” Foundation, y la presentación cultural y artística de Pabla Flóres González, Maestra Cultural de Bullerengue, Medalla al Mérito Cultural del Ministerio de Cultura, ícono colombiano y heredera de la tradición.