Shakira visitó la universidad donde estudió: ¿cuáles son sus diplomas?

Pasé completamente desapercibida y nadie me reconoció durante los meses que estuve yendo a clases. Me ponía una gorra de béisbol y unos pantalones deportivos, y me presentaba en el aula sin levantar la menor de las sospechas”, dijo hace unos años en el programa del humorista Jimmy Kimmel.

En 2020, mientras transcurría la pandemia, sorprendió a sus seguidores con un diploma en el que se graduaba de Filosofía Antigua en la Universidad de Pensilvania.

“Acabo de graduarme de un curso de filosofía antigua. Ya sé que mis hobbies no son prácticos, pero me tomó horas después de poner a dormir a los niños. ¡Gracias a Platón, sus predecesores y a la Universidad de Pennsylvania por la diversión de estas cuatro semanas”, dijo la barranquillera en aquel momento.

De acuerdo con el portal web Cociente de Inteligencia, especializado en el tema, publicó un reporte con 19 famosos que obtuvieron una membresía en la Asociación de Personas de Alto Cociente Intelectual, entre ellos, se encuentran cantantes, productores y artistas.

Según el portal, Shakira es una de las mujeres más inteligentes del mundo. La intérprete de “Monotonía” fue ubicada en el puesto 18 con un IQ de 140, considerado muy alto, al ser comparado con datos promedios.