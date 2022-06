¿‘Te felicito’ de Shakira daría pistas sobre supuesta infidelidad de Piqué?

‘Te felicito’ es una canción de desamor y va dirigida a alguien que miente.

El sencillo comienza con los siguientes versos: “Por completarte me rompí en pedazos. Me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso”.

Antes de estas frases, en el videoclip oficial de la canción, Raw Alejandro aparece recibiendo una carta de la que sale una voz diciendo “porque eres un gran embustero y nadie lo puede negar. Te felicito”, lo que también ha despertado suspicacia entre los seguidores de Shakira, pues creen que todo hace parte de un mensaje indirecto a Piqué.

El coro del tema dice: “Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es show”.

Otra de las frases por las que especulan que Shakira estaría pasando por un periodo triste derivado de la supuesta infidelidad es: “Tu herida no me abrió la piel, pero sí los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes”.