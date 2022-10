Shakira inaugura nueva sede de Pies Descalzos en La Guajira

Desde que la artista anunció su separación con Gerard Piqué, hace ya cuatro meses, las malas noticias parecían no concluir. Citada a juicio por fraude fiscal en España, más la negativa de Piqué ante los planes de la cantante de trasladar a Milan y Sasha a Miami, la persecución mediática de la que ha sido víctima y la mala salud de su padre, William Mebarak, no han hecho de su vida un trayecto ligero.

No obstante, la autora de ‘Te Felicito’ no termina de impresionar al mundo con su altruismo y buen corazón. Pies Descalzos no es solo es un álbum musical; es una realidad que ha traído conocimiento y calidad de vida a miles de familias necesitadas de Colombia.