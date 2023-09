“Nunca imaginé la respuesta que tendría la serie”: Creadora de Sex Education

Finalmente, la creadora de la serie explicó que con su trabajo busca que se sienta como un cálido abrazo pues buscaba hacer algo que le hubiese gustado ver cuando era adolescente.

“Creo que mi adolescencia fue bastante difícil: me intimidaron mucho en la escuela; fue un periodo escolar muy complicado para mí. No me sentía cómoda ni segura delante de los demás”.

Laurie también dijo que “hubiera sido de gran ayuda tener una serie que dijera que está bien ser distinto, que no siempre debes encajar en el molde y que aun así puedes amarte, tener una buena vida y lindas amistades. Esa es la historia que quería escribir, así que espero que todas las personas puedan llevarse un poco de eso. Creo que el tema central es la amistad”.