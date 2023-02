Ser protagonistas del Carnaval es un compromiso con la cultura: Old Parr

Este año, Old Parr se unió a esta gran celebración de la costa Caribe no solo con su participación en la agenda cultural, sino también con el lanzamiento de La casa Old Parr, una sede especialmente diseñada para vivir el carnaval de principio a fin, ubicada en el barrio más icónico de la ciudad, El Prado, que reúne lo mejor del espíritu festivo de la marca con la vibrancia del Carnaval más importante de América Latina.

Este año, Old Parr quiso destacar los aspectos más relevantes de la celebración, por lo que no solamente limitó su participación a eventos tradicionales sino que también creó contenidos digitales alrededor de ‘Atardeceres de Carnaval’, realizados junto a Valeria Abuchaibe, reina del Carnaval 2018, en el que se resaltan los lugares más emblemáticos de la ciudad, su fiesta, sus atardeceres y por supuesto, el sabor de Old Parr mezclándose con sabores cítricos, dulces y el lado positivo de los barranquilleros.