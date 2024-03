Semana Santa en Sabanalarga, una tradición llena de fe y reconocimiento

La forma y el estado de las imágenes divinas son transcendentales, por esta razón pasan por un proceso de restauración y perfilamiento unos meses antes de la Pascua. Hace algunos años las imágenes tenían que ser trasladadas hasta Barranquilla, dado que no había un pintor o artista en el municipio que se dedicara a hacer este tipo de trabajos, hasta que Nayith García, un estudiante de pintura de Bellas Artes oriundo de Sabanalarga, se le midió a recomponer y mejorar las imágenes.

“Cuando llega esta época se incrementa la demanda de lo que son las restauraciones; no solo acá en mi tierra natal, sino también en pueblos vecinos, incluso he hecho trabajos para personas de otros departamentos como Bolívar, Magdalena y La Guajira. Aquí es donde les ponemos todo el amor y entusiasmo a las imágenes, porque para mí no solo es yeso, resina o madera, es una obra de arte que simboliza las creencias de Sabanalarga”, dijo García que ya suma 32 años prestando este servicio.

Un San Eutimio fue la primera imagen que arregló Nayith, y desde entonces se despertó en él la curiosidad y la inquietud de aprender este arte. Tuvo la oportunidad de hacer propuestas en la Asociación de la Semana Santa de Sabanalarga, y por su excelente trabajo creyeron que él era la persona idónea para encargarse de las imágenes, lo que le ha permitido sostener a su familia a lo largo de los años, pues su esposa es paciente en cama y durante mucho tiempo este oficio ha sido su soporte económico.