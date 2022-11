Selena Gómez sorprendió a sus seguidores con emotiva foto en redes sociales

Recientemente, la actriz publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, que causó nostalgia tanto en ella como en sus seguidores. Selena posó en frente de la casa donde se grabó la tan recordada serie de Disney.

Con ello, recordó uno de los momentos más importantes de su carrera, y es en esa publicación, donde se logra apreciar el letrero que indica la ubicación de ‘Waverly PL’, justo mirando hacia ella.

La fotografía fue acompañada por un mensaje que decía: “Where it all began” (Donde todo comenzó), haciendo referencia a los inicios de su éxito.