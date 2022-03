“Seguiré carnavaleando con mi Rumbón de Las Nieves”

Por su mente no se cruzaba la palabra tristeza este miércoles, tras volver a sus días como una persona del común. El rey Momo del Carnaval de Barranquilla 2022, Kevin Torres Valdés, dice que él siempre ha sido carnavalero y que seguirá ligado a la fiesta con sus distintos proyectos.

“Estoy volviendo a descansar como se debe”, fueron las primeras palabras que Kevin dijo entre risas en diálogo con EL HERALDO.

“Esto de ser rey Momo no es nada fácil, me costaba trabajo a veces levantarme por las mañanas debido al cansancio, pero se me pasaba rapidamenmte porque al final esto es por lo que uno trabaja”, agregó.

Lo que más disfrutó fue el cariño de la gente, el tener ahora muchos más amigos y también personas del común que por donde quiera que lo ven lo saludan con efusividad.

“Fue una respuesta muy bonita de la gente, más linda de lo que esperaba”.

Más que momentos tristes Kevin confiesa que su reinado estuvo cargado de sorpresas.

“Este Carnaval fue raro, pero bonito. A mí me pareció razonable el aplazamiento y nos funcionó, poque nos volvimos a reencontrar en las calles para irradiar alegría”, dijo el coequipero de Valeria Charris Salcedo.