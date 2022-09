Sara Uribe reaccionó en sus redes sociales a la crisis de Fredy Guarín

Este jueves el ex mediocampista de la selección Colombia, Fredy Guarín, se volvió tendencia en redes sociales luego de que publicara en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se ve llorando, acompañada de un sensible mensaje en el que se desahoga con sus 2.1 millones de seguidores.

“De un tiempo para acá mi vida está cambiando enormemente. Estas lágrimas que ven en la foto son de un hombre lleno de vicios, errores, pecados y muchas cosas más", escribió el exfutbolista.

“Mi gente, estamos a tiempo de abrirle la puerta a papito Dios y dejar que sea él quien guíe nuestra alma y corazón. Dios ya me perdonó y yo me perdoné. (...) No dejen de soñar, que el perdón sea con amor y guiado por Dios nuestro Señor. Dios les bendiga hoy y siempre, mucho ánimo y fortaleza. Nunca es tarde”, agregó.