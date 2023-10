Salud mental: “que las redes sociales no le hagan perder la cabeza”

De acuerdo con Adelma Lucía Villazón, psicóloga adscrita a Doctoralia, “cuando una persona publica una foto o un video y obtiene una respuesta positiva se siente apreciada, reconocida y valorada, generando una sensación de seguridad y confianza en sí misma. Cuando los comentarios son negativos o tal vez las personas no hacen comentarios o no le dan un me gusta a la publicación, la persona puede sentirse ignorada, rechazada, experimentando vacíos o baja autoestima”, indica.

El impacto de las redes sociales en la salud mental no respeta edades.

En los niños: se puede apreciar que cuando están aburridos se le entrega un teléfono o una tablet para que se diviertan y esto no le permite al niño aprender a regular sus emociones. La insistente sugerencia de los profesionales de la salud mental es que los bebés o los niños pequeños no deben usar teléfono celular o tablet porque esto afecta el desarrollo del cerebro.