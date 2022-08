Sabor Barranquilla rindió homenaje al decano de la gastronomía colombiana

Para Estrada, la cocina era holística y política. Un lugar que convoca y cultiva a conversaciones de todo tipo. Aquel que tenía una memoria gustativa infinita e identificaba a la comida con la familia, admirando y defendiendo la seguridad alimentaria.

Los fogones de Julián se apagaron, pero su legado quedará encendido en aquellos que vislumbraron el impacto de su conocimiento, así como Esther Sánchez, antropóloga jurídica de Bogotá.

Sánchez fue su gran amiga y hermana, su estrecho vínculo logró que se convirtiera en receptora de sus más grandes bienes.

"Julián era un amigo y cuando me enteré de que había muerto estaba bastante triste. Me delegó como albacea de sus libros y fotografías que solicité que fueron entregados a la Universidad de Antioquia donde fue estudiante y profesor", dijo.

Como un excelente conversador y magnífico conferencista y el camino para construir una auténtica gastronomía nacional lo definió Jaime Abello, director y cofundador de la Fundación Gabo.

Salvaguardar la tradición era su mayor tesoro y por ello insistía en la importancia del fogón popular de las plazas de mercado, cocineras populares y artesanos culinarios.

"Fue un crítico y escribía sobre cocina. Se enorgullecía de mantenerse siempre en su papel de antropólogo. Él realmente era un maestro, nos deja una huella increíble".

Estrada también fue un andariego de Colombia detrás de los recetarios recónditos con un gran olfato y curiosidad académica.

Esa característica la comparte hoy Tulio Recomienda, el bloguero que también emprende una travesía por el país para resaltar su exquisitez culinaria.

Trabajó con él en el programa gastrosofía y fue un gran influyente de los saberes ancestrales y actuales.

"Era el que más sabía y me ayudó a inspirarme. Me abrazaba y me impulsaba. Esa es la verdadera calidad de alguien que sabe demasiado, nunca su conocimiento estuvo por encima de los demás".

Su entendimiento profundo sobre este oficio producía que todos se dejaran cautivar de las cocineras tradicionales.

"Cualquiera que lo haya conocido, debe tener una gran visión sobre la cocina. Le abría los brazos a las nuevas generaciones y no les negaba el camino".

Tulio tenía un gran vacío culinario y lo estudió con vehemencia. Sus libros empezaron a forjar su camino en este oficio y a emerger una reflexión profunda sobre la cocina.

Los estudiantes de cocina siempre fueron una de grandes preocupaciones y el periodista con especialidad gastronómica, Lorenzo Villegas invitó a las nuevas generaciones de esta profesión a nutrirse de su conocimiento.

"Cuando quieran entender sobre cocinas colombianas, búsquenlo a él. Siempre tenía el apunte perfecto en el momento indicado".

Su manera de percibir los fogones y los ingredientes fueron algunas de las características envolvían la receta de su vida.

"Los fogones antioqueños estuvieron su propia voz, el evangelio de la cocina con 40 capítulos de una narración de él como si estuviera en su finca teniendo detrás el sonido de los animales. Hay que recordarlo con la alegría que siempre portó".