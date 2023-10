“Las películas y las fotos deben conectar emocionalmente con quien las mira”

“He disfrutado mucho de mi carrera y he tenido experiencias magníficas, soy muy afortunado de trabajar con directores tan maravillosos”, asegura.

Entre sus logros más destacados se encuentran las 16 nominaciones al premio Oscar por Mejor Fotografía, que ganó en dos ocasiones por su trabajo en 'Blade Runner 2049' y '1917', así como cinco premios BAFTA, por estas mismas películas y por 'The man who wasn't there', 'No country for old men' y 'True Grit'.

Según el director, aunque rodar '1917' “fue un reto, ya que se hizo en una sola toma”, la dificultad le resultó “menor que en otras películas”.