“Quiero que me acompañen a vivir un Carnaval 2023 como es”

La soberana ha cerrado con broche de oro su 2022 luego de haber alcanzado uno de sus mayores sueños. A cuatro meses de haber obtenido su designación, decidió poner en pausa las polleras para vestirse de gala y vivir con los barranquilleros la fiesta de Año Nuevo.

“El año 2022 fue sin duda inolvidable, increíble y no me alcanzan las palabras para describir lo especial, mágico e importante que fue. El 27 de agosto de 2022 cambió mi vida para siempre, al recibir la noticia de que era la nueva reina del Carnaval de Barranquilla”.

Desde allí, Natalia se dejó conocer por el pueblo currambero y atlanticense. Salir a las calles para contagiar de alegría en las esquinas y lugares a los que asistió se convirtió en una de las acciones que resaltaban en su agenda.

“Fue un año que me permitió enamorarme más de nuestra fiesta, de vivirla y sentirla más cerquita, de seguir conociendo la esencia del barranquillero y de esas personas increíbles que aportan tanto a nuestro carnaval”.

Además, el pasado 16 de diciembre cambió su corona por un birrete para convertirse en especialista en Gerencia de Producción y Operaciones Logísticas.

“También fue un año en el que pude culminar y alcanzar grandes logros académicos, una felicidad no solo mía, sino que pude compartir con mis padres, hermana, equipo real, con todas las personas que me aman y siempre me han apoyado”.

La soberana es una enamorada del baile y cuenta con 16 años de trayectoria artística en la Escuela de Danzas de Julie de Donado. Sus grandes dotes han descrestado a cada uno de los barranquilleros que la han observado en acción.

Además, también llegó a conquistar el mes pasado a la artista barranquillera Shakira, quien pudo visualizar su video moviendo el cuerpo al son de Monotonía y no dudó en manifestar “como baila la reina de mi Carnaval”.