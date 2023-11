“Hemos hecho un análisis noticioso muy equilibrado”

“Hay que ser muy sensible a lo que pasa. Y hay que mirar mucho y escuchar mucho. Sobre todo escuchar mucho y no evitar tomar partido, lo cual es absolutamente humano. Pero para ser un buen periodista, primero que todo hay que ser una muy buena persona. No hay nada que hacer”.

La pasión, en este contexto, es capaz de encender la creatividad y el compromiso, llevando a cada periodista a ir más allá de los límites para contar las historias que le interesan a la gente. Los desafíos son inevitables: crisis informativas, presiones comerciales y la búsqueda constante de la veracidad en un mundo saturado de desinformación.