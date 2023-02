Miss Universo reveló entrevista privada de María Fernanda Aristizábal

“Se suponía que iría a Miss Universo en 2019 porque gané un concurso nacional en Colombia, pero luego por muchas razones no pude ir y para mí, todo llegó al mismo tiempo; la pandemia, no poder ir a Miss Universo… yo comencé a preguntarme: ‘¿Por qué me está pasando esto a mí?’ y empecé a llorar. Pero transformé esas emociones en paz, calma y resiliencia, porque cuando reconoces que puedes transformar tu realidad en una buena y tomar todas esas emociones, cambia algo en ti a través de la situación. Cuando la situación no es fácil de cambiar, cambias tú misma”, respondió la quindiana.

También le preguntaron si le gustaría exponer en una conferencia de TED y cómo fue crecer como la menor de su familia. Sobre el tema, la modelo se refirió a un libro que decidió escribir durante la pandemia, en el que se enfocó en cómo ser una persona de “belleza” atravesando por altos y bajos, manejando los momentos de adversidad y siendo resistentes.