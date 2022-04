La historia detrás del pudín de ‘Mickey Mouse’ que se hizo viral en redes

“Yo hice el pudín, pero a mí me tocó salir en ese momento, aunque ya había dejado todo para preparar. Mi hija, que no es repostera, vio que me estaba demorando y en su inocencia dijo: “voy a ayudar a mi mamá”. Cuando yo llegué ya había forrado el pudín”, explicó la mujer.

Cecilia le regresó el dinero a la persona, pero luego se enteró que ya el video estaba circulando por las redes sociales, algo que sin duda la ofendió e indignó.

En otra publicación que circula en redes sociales, Cecilia habló y comentó que luego que el video se hiciera viral eso la afectó anímicamente e incluso sus ventas también se vieron perjudicadas.