“Proyectamos expandir la cultura por todo el Caribe”: Juancho Jaramillo

El amor por la cultura, las tradiciones de la ciudad, las fiestas y demás expresiones aparecieron desde muy temprano en la vida de Jaramillo, quien no ha dejado de bailar una Batalla de Flores desde su adolescencia.

“Soy un carnavalero y amo las fiestas del Carnaval. Desde los 16 años empecé a bailar cumbia en el Carnaval y desde entonces no me he perdido una sola Batalla de Flores porque siempre voy y la bailo, es algo que espero todo el año”, expresó Jaramillo.

Confiesa que siempre amó montar en aviones, conocer nuevos mundos y aprender de las diferentes culturas, lo cual le abrió su visión de lo que implica ser un verdadero gestor cultural.

“Siempre me gustó viajar, aprender de lo que ofrece el mundo y reflexionar de como Barranquilla podría llegar a hacer lo mismo y brindar eso tan fantástico que otras ciudades le ofrecen a propios y turistas”, agregó.