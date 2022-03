‘Encanto’, mejor película de animación en los Óscar

‘Encanto‘, la película de Disney inspirada en la cultura de Colombia, ganó el Óscar a la mejor película de animación en la 94 edición de los premios, que se celebra en el teatro Dolby de Los Ángeles (EE. UU.).

“Tenemos que agradecer a todo el país de Colombia”, dijo sobre el escenario Jared Bush, codirector de la cinta junto a Byron Howard.

El filme se impuso a ‘Luca’, ‘Raya and the Last Dragon’, ‘Flee’ y ‘The Mitchells vs. the Machines’.

La película narra la vida de los Madrigal, una familia que vive en las montañas y en la que todos sus miembros tienen poderes especiales menos Mirabel, una joven de 15 años que lucha por encontrar su don y salvar a sus familiares de una amenaza que puede hacer desaparecer la magia.