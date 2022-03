Premios Óscar 2022: horario de transmisión y dónde ver la ceremonia

Este domingo 27 de marzo se llevará a cabo en el teatro Dolby, de Los Ángeles, la edición 94 de los premios más importantes de la industria del cine.

La Academia de Hollywood quiere sacudirse el polvo de dos años de pandemia -aunque mantiene estrictos protocolos covid- y ha desplegado todo su potencial en una gala que insistirá en atraer a todos los públicos para recuperar la audiencia perdida.

A pocas horas de que se celebre la 94 edición de los Óscar, las apuestas se inclinan por "The Power of the Dog", el wéstern intimista dirigido por Jane Campion, como la triunfadora de la noche del domingo.

Pero no se descartan sorpresas, como que la menos dramática y mucho más amable "CODA", que cuenta la historia de una hija de padres sordos con talento para cantar, acabe encumbrada con la estatuilla a la mejor película.

Todo en una noche con acento latino por muchas razones, como la banda sonora de la película "Encanto" y la histórica presencia española con cuatro nominaciones, incluidas las de los actores más internacionales del país, Penélope Cruz y Javier Bardem.