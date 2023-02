Premios Grammy: Beyoncé y una noche histórica

La academia de la música premia más de 90 categorías, divididas en su gala previa y la ceremonia principal.

La categoría más importante de la noche, Álbum del año, se la llevó el exintegrante de One Direction Harry Styles con el trabajo discográfico Harry's House, quien además se alzó con el Mejor álbum de pop vocal.

Por otro lado, una de las sorpresas de la noche fue en la categoría de Canción del año, que fue para Bonnie Raitt por el tema Just like that.

Asimismo, en Grabación del año se coronó la afroamericana Lizzo con su canción About damn time.

La penúltima categoría en ser revelada fue Mejor artista nuevo que se lo quedó la cantante de Jazz Samara Joy.