“Auxilio, busco ayuda”: Pirry en redes sociales

“Voy a hacer algo que no he hecho, pero me toca. No me gusta pedir, siempre he sido de los que piensa que es mejor que su trabajo hable por sí mismo, pero los tiempos están cambiando, ya no tengo 15 años y hay toda una competencia en el mercado... cantidad de influencers”, explicó Prieto La Rotta mientras contaba las razones por las que necesita apoyo.

Además, reiteró el amor que siente por contar historias y compartirlas a sus seguidores. “Yo ya no podría viajar sin una cámara sino es capturando una historia para contar y eso lo hago desde hace muchísimos años, antes de que existiera la palabra ‘influencer’”.