Penélope Cruz es homenajeada en el Festival de Cine de Santa Bárbara

Por su parte, el también actor español Javier Bardem ya recibió este premio en 2008, cuando protagonizó "No Country for Old Men", y este jueves hará lo propio con el galardón Maltin Modern Master Award por su interpretación conjunta con Nicole Kidman en "Being the Ricardos".

Aunque se trata de un certamen menor en el circuito de festivales, la cita de Santa Bárbara supone un evento estratégico para los Óscar, ya que se celebra en un municipio costero de California donde residen distintas personalidades del mundo del cine y un buen número de votantes de los Óscar.