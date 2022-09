‘Panoramix’, el juego que detecta indicios de Alzheimer

Según explicó el doctor en telecomunicaciones este videojuego ha sido probado con más de un centenar de personas en Centros de día ubicados en la región de Galicia en España, sitios en los que las personas mayores pasan los días con personal médico que les brindan bienestar.

Así pues, se ha decido probar en personas que están sanas totalmente y otros que tiene un deterioro ya avanzado y diagnosticados, para comparar los resultados. “Podemos decir que la tasa de acierto es del 100 %, es decir, con las personas que hemos probado hasta ahora, hemos acertado siempre”, explicó Manuel Fernández.

Los juegos que deben probar las personas son, primeramente, una rueda en la que la persona debe conseguir mantener el dedo dentro de ella mientras esta gira. Seguidamente se le presenta en primera persona, un paseo por un pueblo pequeño en el que observa objetos, edificios y luego se repite. Debe recordar qué vio en el primer recorrido. Por último, se presentan dos imágenes y se le pide cuál de estas guarda relación con una tercera imagen.

Una herramienta clínica aceptada. Los objetivos de los creadores de Panoramix es que “se convierta en una herramienta clínica y faltaría hacer una prueba piloto con miles de personas, que es lo que requieren las asociaciones de medicamentos para que algo se valide de manera clínica, por lo que vamos a necesitar financiamiento”.

No obstante, esperan lanzar una versión para dispositivos iOS y Android que, aunque esta no podrá dar un diagnóstico “te va a ayudar o a darte indicaciones sobre si deberías visitar un profesional o no, pero nunca dándote un diagnóstico, eso sí puede estar disponible en una tienda de Apps”, finalizó el ingeniero.