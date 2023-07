“Mi arte exalta a Barranquilla y su Carnaval”, Orlando González

La vida lo obligó a encontrarse a sí mismo, comenzó a crear rosarios, luego bolsos, vestidos, hasta línea de ropa resort para hombres. Cuando se desata la pandemia y todos los proyectos que tenía proyectados para crecer, estos se vinieron a pique.

“Hasta ese momento yo no había explorado la pintura, pero mi mamá me llamó y me dijo que tenía dos jarras y quería que se las pintara para ella servir agua de panela en estas. Me las envía, yo las pinto, le tomo fotos y las subo a mis redes y ahí arrancó esta locura”.

El número de seguidores aumentó y la gente comenzó a hacerle pedidos, no tenía idea de los costos de esos productos, pero se arriesgó a hacerlo porque necesitaba dinero.