‘Olvídame y pega la vuelta’, la pelea musical más exitosa, cumple 40 años

Edgardo Caballero, una de las voces más reconocidas de la radio romántica en la región Caribe, en diálogo con EL HERALDO destacó que los Pimpinela encontraron en las peleas la base de su éxito, algo que puede sonar muy raro.

“Es una historia de esa relación tormentosa que no se sabe si deba continuar o claudicar. Los ochenta fue la época dorada de la balada latinoamericana e iberoamericana, la música romántica era lo que más se escuchaba”.

En Barranquilla, emisoras como Radio Príncipe y ABC, de la banda AM, eran las favoritas por su programación romántica. De Pimpinela destacó que en aquel entonces las disqueras comenzaron a unir estrellas para hacer canciones a dúo; sin embargo, ellos impactaron por su propuesta genuina y por eso permanecen en el gusto de muchos. Pimpinela es sin duda uno de esos dúos que tienen mucha recordación en el mundo romántico, creo que todo aquel que le guste la balada va a tener una canción de Pimpinela en su vida”.

Caballero los conoció en persona en Bogotá cuando laboraba con el equipo de Jorge Barón Televisión, donde estuvieron de promoción. “Era un dúo de mucho impacto, tenían mucha armonía y una conexión única, todo les brotaba con naturalidad”.

Luis Alberto Rodríguez, conocido como el Nuevo Testamento de la Balada, señala que lo del nombre de Pimpinela surgió inspirado en el nombre de una flor del Caribe que simboliza la protección y el éxito.

“El rasgo característico del dúo fue el de mezclar la música con la actuación, creando así un estilo totalmente innovador, y tratando en sus canciones temas de amor, desamor, historias de pareja y de la vida en general, es decir, historias cotidianas, y a veces verídicas”.

Este inquieto coleccionista e investigador de la música romántica sostuvo que fueron muy populares porque su estilo era arte dramático hecho canción, prácticamente una novela cantada.

“Ese tema sonó mucho en la radio barranquillera, pero también otros como: A esa, Enamorada de usted, Tú me prometiste, Vivir sin ti no puedo y El amor no se puede olvidar. Hasta la fecha están activos grabando música nueva y pronto estarán de gira”.