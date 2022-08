Olivia Newton-John y su conexión con Barranquilla y el mundo picotero

El mundo conoció a la actriz y cantante Olivia Newton-John por su gran actuación en el filme Grease (Vaselina o Brillantina), junto al reconocido John Travolta.

Esta rubia también tiene su historia en el Caribe, en especial en Barranquilla, en donde la canción You’re the One That I Want, sigue retumbando en los potentes picós con el nombre de Brillantina, tal como se le llamó a la película en esta zona del mundo.

Newton-John que nació en Reino Unido y se crió en Australia, falleció este lunes, a sus 73 años, a causa de un cáncer de mama con el que combatió por 30 años. Su muerte se produjo en el estado de California, en donde residía junto con su pareja.

Sobre esa canción que fue una de las que sobresalió en la comedia musical que se estrenó en 1978, hoy todavía varias generaciones sienten una felicidad infinita siempre que suena en una fiesta de barrio o en cualquier evento. Este fue un rotundo éxito el cual le dio su primer número uno en la lista de los Billboard.