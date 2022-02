Iván David Villazón presenta su ‘Mosaico carnavalero’

“Siempre he tenido una cercanía con Santa Marta por eso la quise como escenario, siento que transmite sabor, color y folclor carnavalero. El resultado fue un éxito, me siento satisfecho con lo realizado”, mencionó Villazón.

Asimismo, el cantante vallenato asegura que este trabajo musical le estaba “rondando” por la cabeza hace rato y que este era el momento preciso para lanzarlo al mercado.

“A mí siempre me ha gustado esta música, la he estudiado mucho y por eso era algo que siempre había querido hacer, no es algo de meses, esto estuvo rondando por mi cabeza y verlo hoy materializado es como un sueño. Tengo las expectativas muy altas. Este mosaico es como un renacer después de este virus, de reafirmarle a mi público que nunca me fui, seguimos en pie haciendo música”.

Iván David que es hijo del maestro Iván Villazón con quien grabó el hit nacional Lleno de sentimiento, puntualiza que “estoy muy agradecido con mi familia y el recibimiento de todas las personas que siempre han estado ahí. Crecí en una familia de músicos, veía como era la vida artística de mi papá, de ir a tocar, reunirse con acordeoneros, músicos y compositores, por eso siempre estuve empapado de ese mundo”

El resultado final de este Mosaico Carnavalero es una mezcla en la que se resaltan los tambores y percusión, exaltando nuestra herencia africana, clave para nuestros ritmos.