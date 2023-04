“Nosotras siempre estamos en modo DESAFÍO”

A propósito de las anécdotas que se han desarrollado en medio de las grabaciones, una de las más curiosas, y que fue contada en exclusiva a esta Casa Editorial, fue la supuesta actividad paranormal que hay en los camerinos.

“Yo nunca he creído mucho en la actividad paranormal, pero en medio de las grabaciones me pasó algo que de verdad me ha dejado sorprendida”, dijo Tafur.

De su camerino solo tienen llaves ella y Durbi, quien le colabora con el aseo. Sin embargo, ella ese día no había ido a limpiar, y Tafur había dejado una vela nueva en su tocador.

Cuando regresó del set no solo la encontró encendida, sino que además olía a palo santo. Al salir de ahí cuenta con sorpresa a uno de los conductores del programa y este le asegura que era la presencia de una bruja.

“Quedé fría, duré un par de días con miedo, y lo peor es que cada vez que mencionaba el tema todo el mundo decía que había visto o sentido algo parecido”.

Finalmente, invitaron a estar pendientes de lo que sucederá en los próximos capítulos.