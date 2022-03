El Carnaval de las Artes tiene lista su ‘nómina de estrellas’

Igualmente llega en esta edición de la ‘Fiesta de la Reflexión’ la escritora caleña radicada en España, Melba Escobar, quien expresó estar emocionada por poder a hacer parte de esta “gran fiesta de las palabras”, la cual espera con “muchísima emoción”.

“Estoy súper emocionada por poder ir al Carnaval de las Artes (…). Llevo mucho tiempo queriendo que me inviten —lo confieso—, y por fin ha llegado el día. Me muero de ganas de ir a Barranquilla, porque me encanta y me encanta el Carnaval de las Artes, en el que espero ver muchas personas y que podamos conversar, porque creo que hay muchos temas para hacerlo”, sostuvo la escritora colombiana.

Los cinco días dedicados a la creatividad también contaran con el show cómico musical italiano del trío de guitarras más rápido del Oeste, Paul Morocco y olé; el sonero panameño Gabino Pampini, intérprete de inmortales clásicos como La luna y el toro, A nuestro modo, Mi vecina y Cuerpo de guitarra también estará en el escenario.

Fina Torres, ganadora de la Cámara de Oro en Cannes con la película Oriana; Xavier Velasco, ganador del Premio Alfaguara de Novela por su novela El diablo guardián; la periodista y escritora del éxito editorial Lo que no borró el desierto, Diana López Zuleta; el escritor Felipe Restrepo Pombo, editor de la prestigiosa revista Gatopardo; y el historiador español Álvaro Santana, también enaltecerán esta fiesta.

Asimismo, la sumiller Laura Hernández, la historiadora e influencer Diana Uribe, los trombonistas Óscar ‘el Gato Urueta’ y Javier Villa; la cantautora barranquillera Isa Mebarak; el cronista, novelista y hombre de radio, Juan Gossaín; los poetas William Ospina y Juan Manuel Roca.

También tendrán un espacio destacado los artistas plásticos William Gutiérrez y Dairo Barriosnuevos, y el docente, artista plástico y Dj Eliécer Salazar.

La cocinera Wayuú Tibisay López y el antropólogo Weilder Curvelo, serán otros de los personajes que nutrirán el evento.