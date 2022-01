‘No se habla de Bruno’, la mezcla de música latina y funky que encanta

Además del éxito en taquilla obtenido por la película animada de Disney Encanto, inspirada en la cultura colombiana, que hasta la fecha ha recaudado 222.6 millones de dólares a nivel mundial, su banda sonora también hace historia.

Las canciones de esta cinta lograron el número uno en la lista de los discos más vendidos en Estados Unidos, que Billboard elabora desde 1956, superando a Adele con su nueva producción Easy On Me.

Además han marcado un nuevo hito con la canción No se habla de Bruno (We don’t talk about Bruno), interpretada principalmente por Carolina Gaitán y Mauro Castillo en sus dos versiones (español e inglés), que se convierte en el primer tema de una cinta de Disney que llega al cuarto puesto del Billboard Hot 100 en más de 26 años.

Este pegajoso sencillo se convirtió en el éxito más importante de las producciones cinematográficas de La Casa del Ratón desde 1995 y también ha destronado a Let It Go (libre soy), de la película Frozen, que llegó al número 5 en abril de 2014 y ganó el Óscar a la Mejor Canción Original.

En los registros de los mayores éxitos musicales de Disney, No se habla de Bruno solo está por detrás de A Whole New World, de la cinta Aladdín, que llegó al número 1 en marzo de 1993.

Esto convierte al sencillo en uno de los más exitosos de Disney desde 1994, junto a Can You Feel the Love Tonight, canción de Elton John para El Rey León, y Colors of the Wind, de Vanessa Williams, perteneciente a Pocahontas (1995).

El tema producido por Lin-Manuel Miranda está centrado en el personaje de Bruno, el tío supuestamente desaparecido de la familia, cuyo don era la profecía, solo que las mismas estaban cargadas de mala suerte.

También cuenta con las voces de la samaria Olga Lucía Vives, Daniela Sierra, Isabel Garcés y Juanse Diez.

La pregunta que muchos se están haciendo es: ¿a qué se debe su éxito mundial? Para resolverla EL HERALDO consultó a expertos de la industria musical y cinematográfica, para comprender mejor este fenómeno.

Alberto Marchena, gran conocedor de la industria musical a nivel global, explica que un factor clave para que se desencadenara su éxito fueron las plataformas de Apple y Disney Plus. “Cuando se estrenó Frozen, no estaban desarrolladas estas plataformas, ahora los niños le piden la canción a sus padres y estos la reproducen. La canción está en los momentos claves de la película y por eso es de la preferencia de los niños, que son abiertos a cualquier propuesta musical. Revisándola esencialmente tiene una mezcla de ritmos latinos como la Guajira cubana y otros como el funky, lo cual ha llamado la atención.

Además tienen como cabeza visible de la banda sonora a Lin-Manuel Miranda que es prenda de garantía en Disney”.

Julio César Lara, docente de la Universidad Autónoma del Caribe y formador de públicos en cinematografía, señala que Disney ha logrado una amalgama entre la animación y lo musical.

“Había precedentes muy serios como lo hecho por Elton John con Can You Feel the Love Tonight, canción que recordamos en El Rey León, o la interpretación de Vanessa Williams en Pocahontas con Colors of the Wind. También puedo citar el musical memorable Fantasía de 1940, el experimento más audaz de Disney hasta la fecha”.