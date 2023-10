“No se escribe para enseñar algo, sino para aprender”: Rosa Montero

En obras específicas como ‘El peligro de estar cuerda’ se anuncia al mundo una de las filosofías propias de la escritora, y es que para ella la moralidad no existe, todos son raros.

“En mi siempre lo supe, desde niña sabía que yo no era normal, pero con el tiempo me di cuenta también que ninguno de los que me rodeaba lo era, por consiguiente, el mundo no estaba lleno de raros, era de los raros”.

Además de sus estudio particular, la española sustenta esta teoría en las investigaciones de la Universidad de Yale, en la que previó a la pandemia determinando lo mismo. Lo que se conoce como normalidad solo es la media estándar.

Asimismo, otro de los aspectos presentes en el universo del pensamiento de Rosa es el espejismo de la realidad, la cual está en constante agitación y considera una completa suposición de la mente..

“Fíjate, científicamente que el ojo humano posee dentro de sí un agujero negro que es de casi cuatro grados, imperceptibles, no vemos por ahí, pero no nos damos cuenta que somos ciegos, y la respuesta es porque el cerebro se encarga de tomar partículas y crear el resto de cosas”.

Por esto, Montero asegura que vivimos en un espejismo del cual no debemos aferrarnos, principalmente porque lo que consideramos estable no lo es, todo cambia en cualquier momento.