No puedes decirme que piensas que esto ha sido justo: Amber Heard

Luego del mediático caso ‘Depp vs. Heard’ y el veredicto que sentenció que la actriz de Aquaman había difamado a su ex esposo, las reacciones no han cesado.

La actriz en su momento se pronunció a través de redes sociales en un comunicado en el que dijo sentirse “decepcionada y desconsolada” por la decisión.

Desde esas declaraciones y después de las informaciones en la que el equipo legal de la intérprete comentaba que ella no tenía como pagar los 15 millones de dólares a los que fue sentenciada a pagar, la actriz no había aparecido públicamente.

Ahora, en una entrevista para el programa Today, de la cadena NBC, con la conductora Savannah Guthrie, Amber Heard se habló. En el adelanto que se publicó de la entrevista, que estará disponible desde el jueves, Heard dijo que no culpa al jurado por su decisión.

“No los culpo. En realidad lo entiendo. (Johnny Depp) Es un personaje querido y la gente siente que lo conoce. Es un actor fantástico”, mencionó la actriz de 36 años.

Asimismo, declaró, acerca de todo lo sucedido que “no puedes decirme que piensas que esto ha sido justo”.

Por último, aseveró que “no me importa lo que piensen de mí, o qué juicio quieras hacer sobre lo que sucedió en la privacidad de mi propia casa en mi matrimonio, a puertas cerradas”, dijo Heard. “No supongo que la persona promedio deba saber estas cosas, así que no lo tomo como algo personal”.