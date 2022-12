Niño chileno de 10 años se comunica en inglés y nunca aprendió el idioma

“Me mandaban a llamar del colegio para que no le enseñara inglés al niño, pero yo les decía que nunca le habíamos enseñado nada, es más, los médicos nunca me dijeron la razón por la que Leonardo habla en ese idioma”, expresó Susana.

La teoría que tienen los médicos es que se podría tratar de un caso de “alta capacidad”, donde las personas que lo desarrollan pueden tener competencias intelectuales potenciadas.

Su madre comentó que a pesar de que Leonardo se encuentra aprendiendo el español y los médicos le recomendaron estudiar desde casa para que no sea tan traumática su primera etapa escolar, el rector del colegio donde estaba estudiando decidió hacerle perder el año debido a que sus padres no lo llevaban a clases presenciales y no podían seguir manteniendo la virtualidad.