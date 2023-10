Niñas que se proyectan como líderes del futuro

Desde que era apenas una niña, miraba al cielo con admiración, soñando con explorar el vasto universo que se extendía sobre ella. Valentina Forero, de 14 años, estudiante de 9° de la Institución Educativa Distrital San Gabriel sueña con ser astronauta.

“Desde pequeña siempre he tenido la meta de conocer Marte, estar ahí en la Nasa y descubirir todo lo que el universo tiene para ofrecernos”. Valentina entendió que no era solo un capricho de la niñez, sino una pasión ardiente que la impulsaba hacia el espacio. “No hay que dejar vencernos por los estereotipos, ni por el hecho de que seamos niñas no lo podemos lograr”.