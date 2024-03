Autores de One Piece y Naruto le dedicaron sentidos mensajes a Akira Toriyama

"Me siento débil y no tengo energía. No quiero comentar cosas como ésta. Pero escribiré algo", arranca en su mensaje el dibujante Masakazu Katsura ('Video Girl Ai','I''s'), que recuerda a Toriyama como "una persona interesante. Lascivo, lindo, venenoso y humilde".

Rememorando vivencias personales, Katsura dijo que sigue pensando en Toriyama "más como un amigo que como en un gran artista de manga" y lamentó no haberlo respondido adecuadamente a su ultimo mensaje. "Es una pena que ya no pueda hacer largas llamadas telefónicas para decir tonterías", señaló el japonés en un sentido mensaje.