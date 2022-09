Muere la actriz griega Irene Papas a los 96 años

Ya en los años 50 encarnó a heroínas griegas como Antígona en el Teatro Nacional de Grecia y en la gran pantalla, que le hicieron ser aclamada por la crítica.

Sin embargo, su fama no fue catapultada al panorama internacional hasta su desempeño en "Los cañones de Navarone" (The Guns of Navarone, 1961), "Electra" (1962) y "Zorba, el griego" (Alexis Zorbas, 1964), que fueron nominadas a los Premios Óscar.