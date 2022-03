Morbius: el villano de Spider-Man que también busca un taquillazo

Además de la participación de Daniel Espinosa detrás de cámara, frente a los lentes actuó Adria Arjona, hija del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona.

La boricua interpreta a Martine Bancroft, la prometida de Morbius. La actriz de 29 años, es conocida por sus papeles en las series de televisión True Detective, Person of Interest y Good Omens, en las que interpreta a Anathema Device.

Arjona reveló algunos detalles de la etapa de casting y su perseverancia por conseguir este papel coprotagónico.

“El director me dijo que tal vez era muy joven para el papel, que no estaba seguro, y le dije: ‘Por favor, déjame audicionar, te voy a comprobar que sí puedo ser Martine’, y efectivamente audicioné y al día me dieron el papel. Lo tuve que pelear, no me lo pusieron fácil”.

A diferencia de su contraparte en los cómics, la Dra. Martine Bancroft es una de las recurrentes víctimas de Morbius para saciar su sed de sangre, trayéndole futuras consecuencias como su transformación con apariencia vampírica. Pero en la película buscarán darle un giro, y Martine será el polo a tierra del Dr. Morbius y así, evitar a toda costa que pierda su humanidad. Al respecto de esta relación, Adria dio algunos detalles.

“Trabajar con Jared fue increíble, él se mete a full en los personajes. Le decía doctor y él me decía doctora. La verdad es que no lo conocí mucho trabajando, porque ahí era el doctor Morbius, conocí a Jared hasta después”.