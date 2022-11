Hija de Dudamel dijo que el fútbol influyó en su preparación a Miss Universo

Como una auténtica diplomática, Amanda es una políglota que vivió en seis países, con culturas y maneras de ver el mundo diversas, una ventaja para el rol que ha desempeñado el último año, el de ser "embajadora" de la belleza nacional, sobre todo de cara al Miss Universo 2022, a celebrarse en enero de 2023, cuando espera conquistar la octava corona para Venezuela.

"Me considero una mujer con voz. No me considero feminista en el sentido (...) de tener que escandalizar para que mi voz pueda ser escuchada", dice la diseñadora consciente de sus privilegios, que no la salvan del machismo y de ser desestimada por motivos de género, incluso en el país que la considera la "mujer más bella".