Jenna Ortega, de Merlina, reveló por qué no pidió consejos a Christina Ricci

En esta ocasión, la joven actriz deslumbró con su actuación y no decepcionó a aquellos que esperaban con ansias el estreno de la serie. Tanto así, que confesó no haberle pedido ningún consejo a su antecesora para interpretar al personaje.

“Creo que cuando [Christina] estaba en el set, ninguno de los dos se dijo ‘Merlina’ una vez. No creo que ella quisiera interponerse en mi actuación y sentir que era autoritaria”, relató.

Varios de los fanáticos se cuestionaron sobre por qué no acudió a Ricci para pedirle algunos consejos, por lo que Ortega admitió que no quería imitar a la “antigua Merlina”: “Sentí que no quería sacar algo que ella hizo hace 30 años. Por el bien de mi propio beneficio, pero dos, sí, no quería copiarla y no quería ser demasiado como ella”, contó la joven para MTV News.