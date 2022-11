Menudo, un fenómeno que sigue latente en Barranquilla

Adriana Plata Nieto, es una de las fieles seguidoras del grupo Menudo. Desde niña los respaldó, compró todos su LP y casetes, y se aprendió las canciones de memoria. Ella logró hace 40 años tomarse una fotografía con los tres integrantes de este reencuentro Menudo, y llegó a la prueba de sonido que realizaron la tarde de este jueves en el Salón Jumbo del Country y logró entrar hasta el camerino de los artistas.

“Hace cuarenta años me tomé una foto con los tres integrantes del grupo: Johnny, Ricky y Miguel, ellos vinieron a presentarse en el estadio Tomás Arrieta. La rueda de prensa fue en apartahotel El Golf, logramos incluso entrar a la habitación. Yo tenía nueve años y me quedé muda al verlos. Mi mamá que trabajaba en EL HERALDO me ayudó a estar ahí y lograr la fotografía”.